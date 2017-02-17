Общество |

Вторая очередь перестройки Большой эстрады в Межапарке будет закончена к ноябрю 2020 года, а для концертов эстрада будет доступна летом 2021 года, заявил на встрече департамента собственности Рижской думы с организаторами мероприятий директор департамента Олег Буров.

Он сообщил, что летом 2018 года после Вселатвийского праздника песни здание эстрады снесут и начнут строить новое.

Если летом 2020 года сцена не будет готова, организаторам школьного Праздника песни, возможно, придется переносить его на 2021 год, заявила директор Латвийского национального центра культуры Сигне Пуяте.

Автор проекта перестройки эстрады Юрис Пога рассказал, что деревянная трибуна будет строиться с бетонными ступеньками и рассчитана на 9940 хористов. Трибуна может использоваться и как место для зрителей при помощи демонтируемых кресел. В зоне зрителей предусмотрено 30 тыс. сидячих и 60 тыс. стоячих мест.

Под сценой будут помещения на четырех уровнях, в частности, раздевалки для артистов, помещения для приготовления еды, экспозиционные помещения, администрация.

Как сообщалось, первая очередь реконструкции Большой эстрады обойдется в 23 млн евро и начнется этим летом.