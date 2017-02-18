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«Специальный корреспондент» программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева рассказала ведущему шоу Ивану Урганту о том, как она побывала на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Сочи.

Во время показательного баскетбольного мероприятия Михеева поучаствовала в одном из конкурсов вместе с латвийским баскетболистом, выступающим за петербургский «Зенит» и сборную Латвии, Янисом Тиммой.

«Это был матч всех звезд Единой лиги ВТБ, где проходила игра между сборной России и звездами всего мира. Была утренняя тренировка, матч школьников, матч студентов, матч знаменитостей и затем обычных баскетболистов», - рассказала Михеева.

С Тиммой она поучаствовала в конкурсе бросков сверху или слэм-данков.

«Я поучаствовала в конкурсе бросков сверху – в качестве туловища, где я держала мяч. Я выбрала для себя латвийца с красивым торсом Яниса Тимму», - рассказала Михеева.

На замечание Урганта, не стоит ли говорить «латыш», а не «латвиец», она ответила: «К чему это?».

После этого был показан репортаж Михеевой с Матча всех звезд в Сочи.

Добавим, победу в матче со счетом 131:121 одержала сборная звезд России.