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На портале общественных инициатив Manabalss.lv проводится сбор подписей за введение бесплатного проезда в общественном транспорте для людей с инвалидностью III группы. Инициативу подал Раймондс Лейниекс-Пуке – с целью содействовать социальной интеграции этих людей и их вовлечению в рынок труда. Инициативу поддерживает Объединение инвалидов и их друзей Apeirons. Проголосовать за инициативу можно здесь.

По мнению автора, несправедливым, что право на бесплатный проезд на общественном транспорте имеют только инвалиды I и II группы.

"Я сам являюсь инвалидом III группы, поэтому на основании своего личного опыта с уверенностью могу сказать: если бы инвалидам III группы был доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, мы были бы более мобильны, могли более успешно вести поиск работы и участвовать в общественных процессах. От этого государство только выиграло бы. Как известно, социально активный, интегрированный в общество человек, посещающий культурные мероприятия, занимающийся спортом, более удовлетворен жизнью, более здоров", - отметил он.

В Латвии зарегистрировано 61 411 человек с инвалидностью III группы (хроническими, профессиональными заболеваниями, другими нарушениями здоровья, в результате которых утратили работоспособность на 25-59 %). Во многих случаях нарушения их здоровья для посторонних не заметны.

Многие инвалиды III группы работают, но не все из них способны трудиться полный рабочий день, поэтому имеют низкие доходы. При этом им приходится часто посещать врачей, которые обычно принимают в Риге и других больших городах. Услуги врачей, реабилитация, медикаменты, транспорт – все это образует значительные расходы.

Руководитель Объединения инвалидов и их друзей Apeirons Иварс Балодис считает что парадокс состоит в том, что эти люди нередко лишены возможности получить гарантированные государством социальные льготы только потому, что у них нет денег, чтобы добраться до места получения этих льгот.

"Требуется более целенаправленный, более индивидуализированный государственный подход к решению этой проблемы в целом", - отметил он.

В настоящее время право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют инвалиды I и II группы, в Риге и Юрмале – также инвалиды III группы, но только те, которые декларировали место жительство в соответствующем самоуправлении. Представленная Раймондсом Лейниексом-Пуке инициатива предусматривает право бесплатного проезда в общественном транспорте для всех инвалидов III группы, независимо от декларированного места жительства. Введение такого права повысит качество жизни людей, а в долгосрочной перспективе – и благосостояние латвийского общества в целом.