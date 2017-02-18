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В Риге за первую половину февраля было восстановлено асфальтовое покрытие на улицах на площади 3155 квадратных метров, на что израсходована 101 000 евро, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Учитывая переменчивые погодные условия и колебания температуры, когда ночами температура воздуха опускается ниже нуля, а днем она положительная, повреждения в асфальтовом покрытии образуются очень быстро — даже за несколько часов в дневное время. Ремонт улиц и пролетов мостов проводится весь год, но зимой исправляются только аварийные участки.

Осоебенно усиленно выбоины образуются на улицах с гравийным покрытием, но пока ремонтные работы начинать нельзя: гравий еще замерзший, лишь местами он оттаял.

Сейчас для предотвращения появления ям и выбоин на дорогах применяется технология укладывания холодного асфальта. Это означает, что участок дороги перед этим максимально вычищен, осушен, а потом на него укладывается холодный асфальтобетон. Главное во время аварийного ремонта — предотвратить опасные дорожные ситуации. А чтобы выполнить ремонт качественно, температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов.