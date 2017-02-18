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В главном здании Сейма планируется поменять один из лифтов, на что может понадобиться 60 500 евро.

Один из лифтов в здании Сейма не работает уже длительное время, поэтому объявлен конкурс на покупку и установку лифта, свидетельствует опубликованная на сайте парламента информация.

На эти цели предполагается потратить около 50 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Вместе с НДС эта сумма может составить 60 500 евро.

В правилах конкурса говорится, что предпочтение будет отдано самому дешевому предложению.

Заявки принимаются до 1 марта.