Замена лифта в Сейме обойдется в 60 тысяч евро (7)

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Общество | 18 февраля 2017 года, 17:33

В главном здании Сейма планируется поменять один из лифтов, на что может понадобиться 60 500 евро.

Один из лифтов в здании Сейма не работает уже длительное время, поэтому объявлен конкурс на покупку и установку лифта, свидетельствует опубликованная на сайте парламента информация.

На эти цели предполагается потратить около 50 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Вместе с НДС эта сумма может составить 60 500 евро.

В правилах конкурса говорится, что предпочтение будет отдано самому дешевому предложению.

Заявки принимаются до 1 марта.

Комментарии 7
андрюХА1 час назад
В главном здании Сейма планируется поменять один из лифтов, на что может понадобиться 60 500 евро.
50 000 евро в откат..
10 500 евро установка
Через 2-3 месяца -ЛИФТ сломается и...
Хорошо живут наши слуги народа!
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Владислав Астратьев1 час назад
Им не лифт менять а свои мозги!
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5551 час назад
3 этажа.Какой нахрен лифт ???? Совсем обурели????
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