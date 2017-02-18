Замена лифта в Сейме обойдется в 60 тысяч евро (7)
Общество | 18 февраля 2017 года, 17:33
В главном здании Сейма планируется поменять один из лифтов, на что может понадобиться 60 500 евро.
Один из лифтов в здании Сейма не работает уже длительное время, поэтому объявлен конкурс на покупку и установку лифта, свидетельствует опубликованная на сайте парламента информация.
На эти цели предполагается потратить около 50 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Вместе с НДС эта сумма может составить 60 500 евро.
В правилах конкурса говорится, что предпочтение будет отдано самому дешевому предложению.
Заявки принимаются до 1 марта.
50 000 евро в откат..
10 500 евро установка
Через 2-3 месяца -ЛИФТ сломается и...
Хорошо живут наши слуги народа!