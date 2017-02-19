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Латвийский профсоюз полицейских обратился к омбудсмену Юрису Янсонсу с просьбой оценить решение руководства Государственной полиции ввести изменения в организацию работы дорожной полиции, которые предусматривают ротацию полицейских и запрет во время работы держать в кошельке больше 30 евро.

Письмо профсоюза Янсонсу оказалось в распоряжении портала Mixnews.

По мнению полицейских, данное решение является недемократичным и противоправным.

«Латвийский профсоюз полицейских просит у госуполномоченного по правам человека помощи в оценке конкретного решения. Госполиция издала приказ №557, направленный на организацию работы дорожной полиции и патрульной службы, а также снижение рисков коррупции в этих структурах. Непонимание вызывает 11-й пункт приказа, в котором говорится, что сотрудники патрульной службы и дорожной полиции во время работы не смогут иметь при себе наличные деньги на сумму свыше 30 евро», - пишет член правления профсоюза Алексей Росликов.

По его словам, документ Госполиции не основывается ни на законодательстве Латвии, ни на здравом смысле.

«Так бессовестно ограничивать свободу и право выбора человека нельзя. Неясно, руководствуясь какими критериями и опираясь на что, Госполиции обозначила именно эту цифру. Простой пример. Полицейский, являющийся отцом, имеет при себе деньги, которые ему дала жена на покупку детской обуви (около 30 евро). Получается, данный полицейский может попасть под служебную проверку», - пишет Росликов.

Он также обращает внимание омбудсмена на то, что нововведение Госполиции распространяется лишь на две структуры Госполиции.

«Обращаем ваше внимание, что под указ попадают только работники дорожной полиции и патрульной службы. Возникает вопрос: не подвержены ли и другие отделения полиции рискам коррупции? Считаем 11-й пункт приказа с государственной точки зрения неэффективным и недемократичным», - указывает Росликов, призывая Янсонса в срочном порядке рассмотреть этот вопрос и встретиться с представителями профсоюза.

Напомним, начальник Госполиции Интс Кюзис ранее заявил, что в этом году в организации работы дорожной полиции ожидаются существенные изменения. В частности, по его словам, сотрудники патрульной службы и дорожной полиции во время работы не смогут иметь при себе наличные деньги на сумму свыше 30 евро.

Если контролирующие структуры обнаружат у полицейского деньги свыше 30 евро, это будет основанием для дисциплинарной оценки действий полицейского за несоблюдение приказа, а происхождение более крупных сумм и возможную связь с коррупцией будет проверять Бюро внутренней безопасности.