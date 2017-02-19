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Воспитанники латвийских детских садов должны раньше начинать изучать латышский язык. Такое мнение в интервью Latvijas Avīze высказал руководитель Комиссии по госязыку Андрей Вейсберг.

Так он ответил на замечание о том, что многие русскоязычные жалуются на отсутствие среды для применения латышского языка.

«Даже если нет среды, школы должны давать ученикам возможность говорить на латышском языке. Если ученики не могут, значит, проблема в школах, которые не смогли их научить. Мы также говорили с детсадами – в них латышский необходимо изучать больше и раньше. Но в целом результаты хорошие. Последнее исследование Агентства латышского языка показало, что 90% жителей в целом понимают латышский и говорят на нем. Я уже как-то говорил, что после 50 лет оккупации пройдет еще 50 в борьбе с последствиями. 26 лет прошло, если мы продолжим в том же духе, то еще через 25 лет наступит та ситуация, какую мы хотим видеть сегодня. Необходимо действовать последовательно», - сказал Вейсберг.

18 февраля исполнилось пять лет со дня референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Голосование состоялось 18 февраля 2012 года. Большинство участников референдума (75%) проголосовало за единственный государственный язык - латышский.