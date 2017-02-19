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Ученик 10-го класса Валмиерской средней школы Роберт Юрка вторым ребенком, чья семья участвует в специальной программе, направленной на обеспечение детей с особыми потребностями собаками-поводырями, с одновременным курсом пет-терапии. у Роберта появилась девятимесячная бернская овчарка Клеопатра, которой предстоит стать поводырем и другом Роберта, сообщает общество интеграции людей с особыми потребностями Es redzu! («Я вижу!»).

«Всесторонне развитый воспитанник театрального класса, мальчик активно участвует во всех классных и школьных мероприятиях, играет в театральных спектаклях и мечтает стать спортивным комментатором. Роберт доказал не только себе, но и другим, насколько велика его сила воли, насколько ему важны наша вера и поддержка. Своим упорством, старательностью и искренностью Роберту удалось сделать особенными и всех окружающих – от членов семьи до одноклассников и учителей», - рассказали в обществе о Роберте.

При поддержке общества и благотворительного фонда BlueOrange Charity четвероногий друг мальчика пройдёт годичный курс обучения лечебной кинологии. Специалисты организуют обучение дома у семьи Юрка при непосредственном участии Роберта.

Напомним, ранее, на Рождество четвероногого друга и будущего помощника получила восьмилетняя Катрина из Риги, которая с самого рождения передвигается в инвалидной коляске. Она тоже нуждается в ежедневной помощи.

Общество "Я вижу" (Es Redzu) совместно с благотворительным фондом BlueOrange Charity приступили к осуществлению проекта "Друг для особого ребенка", в рамках которого для шестерых латвийских детей с особыми потребностями на пожертвованные средства подготовят собак-поводырей, которые будут жить со своими новыми хозяевами со щенячьего возраста. Подходящих щенков, которые с самого начала продемонстрировали черты характера, соответствующие конкретному ребенку, помогут подобрать приглашенные эксперты.