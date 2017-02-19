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С 10 января 2017 года финансовая компания Money Express стала официальным представителем в Латвии одной из самых известных систем денежных переводов на постсоветском пространстве Кoronapay («Золотая Корона»). Теперь можно воспользоваться этой услугой в филиалах Money Express по всей Латвии, сообщили в компании.

Сервис мгновенных безадресных денежных переводов без открытия счета «Золотая Корона – Денежные переводы» – это более 49000 пунктов обслуживания, расположенных в 32-х странах: Абхазия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Монголия, Непал, ОАЭ, Португалия, Россия, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Чехия, кроме того, участниками сервиса являются свыше 550 банков.

Как отправить перевод:

Для отправки перевода потребуется ID Card или паспорт. Также необходимо знать ФИО получателя, страну и город получения перевода. Получатель сможет сам выбрать, в каком пункте и в какой валюте ему удобнее будет получить деньги.

Чтобы получить денежный перевод, необходимо:

Иметь при себе ID Card или паспорт;

Сообщить оператору Банка номер и сумму перевода.

Максимальная сумма одного денежного перевода - 15 000 евро.

Дополнительная информация о сервисе «Золотая Корона – Денежные переводы» и полный список организаций, предоставляющих услугу денежных переводов в Латвии на сайте www.moneyexpress.lv или по телефону 80008220.

Финансовая компания Money Express работает в Латвии с 2010 года.