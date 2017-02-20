Людей не интересует, произведены ли продукты в Латвии (11)

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Общество | 20 февраля 2017 года, 08:21

Все меньше людей при выборе продуктов питания интересуются тем, произведены ли они в Латвии. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в январе центром социологических исследований SKDS.

Как показал опрос, то, что продуты питания произведены в Латвии, важно для 61% респондентов - это самый низкий показатель начиная с 1999 года. 21% опрошенных полностью согласились с тем, что при выборе продуктов питания важно, чтобы они были произведены в Латвии, а 40% с этим утверждением скорее согласились.

Для 36% опрошенных в целом неважно, чтобы приобретенные продукты питания были произведены в Латвии, а 3% не имели по этому вопросу определенного мнения.

Важнее всего, чтобы продукты питания были местного производства, для потребителей было в 2001 году, когда об этом заявили 80%.

Комментарии 11
Крик2 часа назад
Понятмя "мусэйас" для меня больше не существует, эти грёбанные крестьяне очень жирненько хотят какашками ср@ть и за частую всё привозное выдают за своё, тем самым дурача нас и не откидывая в казну ничего, будучи все как один ещё и латышами. А посмотрите на помидоры Произведено в "Гетлини", прекрасный ценник для нищей (л)атвии, в Рими около 7€/кг.
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БТР2 часа назад
Лично я смотрю, чтобы не дай Бог, не взять Ригас Миесниекс, Балтайс или Кекава. Столько говна, как в этих продуктах, ни в каких други нет.
Сами жрите!
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12342 часа назад
Тут вы не правы как раз таки интересуют!Ибо сейчас множество продуктов которые Латвийские есть не возможно,абсолютно не то что было раньше по этому ну нафиг ваши Латвийские продукты!Говори за себя!
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