Латвийских школьников учат считать яблоки на дубе (+ОПРОС) (18)

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Общество | 20 февраля 2017 года, 08:09

Удивительные задачи предлагают решать современным школьникам, об этом рассказывает портал focus.lv, со ссылкой на социальные сети.

"Латвийская система образования, действительно, нуждается в срочных реформах, о чем можно судить не только по словам министра образования Шадурскиса, но и по простым задачкам, с которыми сталкиваются латвийские школьники во время своего обучения", - пишет портал.

Пример одной из подобных задач из школьной тетради своего ребенка опубликовала в соцсетях Алисе Лиепиня.

Задача выглядит следующим образом: На дубе 12 веток. На каждой ветке растет по 3 яблока. Сколько яблок растет на дубе?

Публикация вызвала довольно много комментариев. Большая часть подписчиков женщины считают подобное школьное задание шуткой, другие же возмущаются, чему нынче учат в латвийских школах.

"Все эти задания утверждают в Министерстве образования и науки. Каких, вообще, дегенератов туда принимают на работу?", - пишет один из комментаторов.

Комментарии 18
Крик2 часа назад
В своё время под руководством всем уже надоевшего Сороса, выпускали в России именно такие учебники, смысл был умышленный, за кратчайшие сроки как можно больше оболванить детей с их родителями, теперь кто то болванит и Латвийских детей, только вот "творца" всего даже искать не будут, наша "страна" обоср@лась давно и везде уже.
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Патриот 2 часа назад
Нечему удивляться, у Латышей такой менталитет! Мозги в заднице, так ими и мыслят.
5
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Что не так?2 часа назад
"Вейксмес стастс" - мы лучшие, у нас не только на дубах яблоки растут, а также на елях, берёзах, соснах. Куда не глянь, кругом яблоки!
А мамаша тупая, детей учат думать.
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