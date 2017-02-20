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Удивительные задачи предлагают решать современным школьникам, об этом рассказывает портал focus.lv, со ссылкой на социальные сети.

"Латвийская система образования, действительно, нуждается в срочных реформах, о чем можно судить не только по словам министра образования Шадурскиса, но и по простым задачкам, с которыми сталкиваются латвийские школьники во время своего обучения", - пишет портал.

Пример одной из подобных задач из школьной тетради своего ребенка опубликовала в соцсетях Алисе Лиепиня.

Задача выглядит следующим образом: На дубе 12 веток. На каждой ветке растет по 3 яблока. Сколько яблок растет на дубе?

Публикация вызвала довольно много комментариев. Большая часть подписчиков женщины считают подобное школьное задание шуткой, другие же возмущаются, чему нынче учат в латвийских школах.

"Все эти задания утверждают в Министерстве образования и науки. Каких, вообще, дегенератов туда принимают на работу?", - пишет один из комментаторов.