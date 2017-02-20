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Работники родильного отделения Университетской клинической больницы имени Пaула Страдиня направили в Министерство здравоохранения и руководству больницы письмо с требованиями удвоить почасовую оплату. Об этом сообщила руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня Майра Янсоне.

Прошение удвоить зарплату подписали не только акушерки, но и неонатологи - детские врачи и медсестры. Всего в родильном отделении больницы Страдиня работают десять специалистов по родовспоможению, 11 неонатологов - детских врачей, 24 акушерки и 19 детских медсестер.

Как указало руководство больницы, зарплата начисляется в зависимости от рабочего стажа, но в среднем акушерки получают 3,5 евро в час до уплаты налогов, специалисты по родовспоможению 4,8 - 5 евро. В свою очередь детские медсестры получают примерно столько же, сколько акушерки, специалисты неонатологии немного больше.

"Работники отделения ждут ответа от руководства больницы и Министерства здравоохранения. Конкретного срока выполнения требований в письме нет. Но в случае невыполнения требований медики готовы покинуть рабочие места", - отметила Янсоне.

Как сообщалось, на прошлой неделе работники Рижского роддома пригрозили уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.

Как свидетельствует имеющееся в распоряжении письмо гинекологов и акушеров Рижского роддома министру здравоохранения Анде Чакше и правлению роддома, медики недовольны своими зарплатами.

Зарплаты в роддоме составляют в настоящее время 5,05 евро в час до уплаты налогов. После встречи с руководством и работниками роддома министр отметила, что идет поиск решения проблемы и распределение тарифа за роды может быть пересмотрено в пользу увеличения зарплат врачей.