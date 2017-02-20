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Каждый день цензоры латвийских тюрем прочитывают примерно 900 писем, которые пишут заключенные или предназначены для них. Об этом сообщили в Управлении мест заключения (УМЗ), пишет la.lv.

Письмо - одна из основных возможностей легального общения заключенного с внешним миром. В целом в десяти латвийских тюрьмах цензоры за день проверяют около 900 писем. Все входящие и исходящие тексты, указывают в УМЗ.

В больших тюрьмах объем писем больше. Так, в Рижском централе цензор прочитывает 180 писем в день, а в Даугавгривской тюрьме - около 300. В праздничные дни поток писем особенно велик. Кроме того, цензоры проверяют, не пропитана ли бумага запрещенными одурманивающими веществами - проверку производят на ощупь, путем осмотра и обнюхивания.

Должностные лица, которые занимаются проверкой писем, не посещают специальных курсов, однако, как отмечают в УМЗ, работая каждый день с большим объемом писем, они приобретают навык распознавать практически любой почерк.

Учитывая осведомленность общества о том, что письма подвергаются проверке, люди редко пытаются слать зашифрованные письма, но встречаются и случаи, когда вместе с письмом заключенному пытаются доставить посторонние предметы - одурманивающие вещества, SIM-карты или деньги, сообщают в УМЗ.