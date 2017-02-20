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Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) сегодня на заседании думы приняла резолюцию, в которой требует направить часть прироста государственного бюджета 2018 года на решение важных для пенсионеров проблем.

В резолюции говорится, что с увеличением дороговизны жизни качество жизни пенсионеров продолжает ухудшаться. Индексация не может обеспечить увеличение доходов пенсионеров в такой степени, чтобы сохранить возможность покупать товары и услуги в прежнем количестве, чтобы платить повышенные налоги.

Сейчас в стадии решения находится ряд важных для пенсионеров вопросов, в том числе увеличение доплат за работу до 1996 года, повышение налогонеоблагаемого минимума и другие проблемы, требующие дополнительных расходов из государственного бюджета.

По расчетам руководителя федерации, депутата Сейма Андриса Силиньша, для решения проблем пенсионеров необходимо несколько десятков миллионов евро.

Дума ЛФП от имени всех пенсионеров Латвии категорически требует установить приоритет для проблем пенсионеров и в 2018 году часть прироста государственного бюджета направить на их нужды.

Федерация пенсионеров также заслушала пояснения Министерства экономики по либерализации газового рынка и о том, повысится ли в результате цены на газ.

Представитель Минэкономики Ольга Богданова заверила участников заседания, что открытие газового рынка больше повлияет на предприятия, чем на домашние хозяйства.