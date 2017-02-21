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"Почему они не улыбаются?" - такой вопрос о латышах, как пишет Latvijas Avīze, задают почти все иностранные студенты, которые учатся в Латвии. Основное наблюдение - латыши не дружественны и не открыты для общения, заключает издание.

Ни для кого не секрет, что жизнь в другой стране может для кого-то быть большим вызовом - другой язык, другая среда, культура, новые люди - не все к этому готовы, пишет газета, публикую мнение нескольких студентов-иностранцев латвийских вузов о среде обучения здесь, в Латвии.

Дилпритс Сингхс является студентом из Индии, он учится в РТУ. Здесь, в Латвии он обучается с начала учебного года, но уже столкнулся с некоторыми бытовыми проблемами, например, в поиске жилья. "У меня такое ощущение, что люди нехотя сдают жилье иностранцам. Их аргументы - "никаких студентов", а мне кажется, что это все же потому, что я индус", - говорит Дилпритс.

Тем не менее молодой человек по отношению к Латвии настроен положительно и не жалеет о том, что приехал и уже думает об учебе в магистратуре.

Дилпритс денег от родителей не просит, поэтому очень хочет найти работу, чтобы самому зарабатывать себе на жизнь. Но это оказалось самым сложным препятствием для нормального проживания в Латвии.

"Это было одной из самых трудных задач, так как большая часть работодателей ищет работников на полную ставку, а также таких, кто говорит на латышском и русском языках. Языковой барьер, наверное, самая большая проблема для иностранных студентов. Но мне повезло и я работаю в Pakistan kebab – готовлю еду", - сказал студент.

Парень пытается хотя бы немного выучить латышский язык, так как он ему интересен. Также он посещает различные мероприятия, пытаясь участвовать в повседневной жизни Латвии.

"Скажу откровенно, еще многого не знаю о вашей истории, но я участвовал в факельном шествии 18 ноября - это ваши праздники, и я хочу отмечать из вместе с вами", - сказал индус.

А вот Айеша Сафа тоже студентка из Индии, но у 21-летней девушки мнение о Латвии совсем иное. Здесь она учится уже полтора года.

"Мне не нужен латышский язык, так как я здесь не работаю. Родители меня обеспечивают, и до окончания учебы мне работать не придется", - говорит девушка.

Айеша время проводит, совершая покупки, а самые большие сложности, с которыми ей пришлось столкнуться, связаны с учебным процессом в Рижской университете имени Страдиня.

"Я изучаю медицину. Выбрала учебу в Латвии, так как здесь учиться намного дешевле, чем в других странах. Единственные сложности доставляет сама учеба - очень много приходится работать, тяжело справиться со всеми заданиями", - говорит Айеша.

Девушка не испытывает проблем в общении, так как одна из ее близких подруг латышка.

"Да, конечно, латыши другие, но многие, кого я знаю, очень классные. Латвия вообще другая - она намного меньше, чем Индия, здесь намного меньше, чем можно заниматься, нет стольких мест, которые можно было бы посетить. И здесь все очень дорого, хотя учеба дешевле, чем в других странах. Но, по меньшей мере, это что-то новенькое", - говорит студентка.

фото из личных архивов студентов