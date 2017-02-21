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Во вторник во многих районах Латвии дождь сменится снегом, к вечеру начнется обледенение дорог, прогнозируют синоптики. Погода будет пасмурной, местами туман, температура воздуха составит -1..+4 градуса.

На севере страны, а к вечеру на всей территории ветер сменится северным, северо-восточным и станет умеренным. В Риге дождь перейдет в снег во второй половине дня, температура воздуха будет около нуля.