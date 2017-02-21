Вторник будет снежным, к вечеру подморозит (4)
Общество | 21 февраля 2017 года, 07:30
Во вторник во многих районах Латвии дождь сменится снегом, к вечеру начнется обледенение дорог, прогнозируют синоптики. Погода будет пасмурной, местами туман, температура воздуха составит -1..+4 градуса.
На севере страны, а к вечеру на всей территории ветер сменится северным, северо-восточным и станет умеренным. В Риге дождь перейдет в снег во второй половине дня, температура воздуха будет около нуля.
Конкретно в Риге нужно не только посыпать,а необходимо включать освещение улиц до того как стемнеет.
1
Ответить
Не погода, а мрак, позавчера плавал в речке, вчера ходил под зонтом, сегодня к вечеру буду кататься с горы на санках.
1
Ответить
доброе утро,LVC.Пора просыпаться.Хорош подушку давить .......
1
Ответить
Показать все (4)