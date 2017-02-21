Общество |

Спасатели начнут по-своему воспитывать неправильно паркующихся водителей, пишет портал lsm.lv, со ссылкой на LTV7. Сотрудники ГПСС решили лепить на неправильно припаркованные машины специальную листовку с предупреждением.

Нехватка парковочных мест в рижских микрорайонах и низкая культура вождения - две основные причины, из-за которых дворы становятся непроходимыми и непроездными. Государственная пожарно-спасательная служба напоминает: неправильно припаркованная машина может стоить чьей-то жизни.

За последние два года проблема резко усугубилась - автомобилей во дворах жилых домов становится все больше. Больше всех страдают в ГПСС: машинам службы спасения нужно три метра между припаркованными авто, чтобы добраться к месту вызова.

"Мы решили не то чтобы бороться, а просто дать информацию людям - если мы не можем на своей технике проехать, то будем оставлять за лобовым стеклом листовку, где написано - возможно, ваша машина помешала проехать нам и, возможно, из-за вас мы не помогли кому-то вовремя", - объяснил начальник 5-й пожарной части ГПСС Дмитрий Новиков.

Полиция предупреждает: если автомобиль заблокировал проезд спасательной службе, то пожарная машина имеет право протаранить "помеху". Правда, таких случаев в практике пока не было. Владельцам авто, как правило, "везет" - они отделываются штрафом.

"Автомобиль вдоль дороги нужно парковать так, чтобы расстояние между машинами было не менее трех метров. Тогда и другие машины могут спокойно проехать до дороге. Однако это правило очень часто нарушается во дворах многоквартирных домов. В прошлом году именно за это нарушение было составлено 2309 протоколов. То есть в среднем 6-7 протоколов в день", - рассказал представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Директор пожарного колледжа Айнар Пенцис в мягкие воспитательные методы ГПСС не верит. По его мнению, действовать нужно жестче, ведь в Латвии уже были случаи, когда из-за неправильной парковки гибли люди.

"Есть один пример, это случилось много лет назад - в 2005 году, на улице Кемпес пожарные не смогли вовремя поставить подъемники и погибло четыре человека. Тогда все списали на пожарных, что они медленно ехали. Хотя мы и говорили - проблема в том, что подъехать мешали частные машины", - сообщил директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской обороны Айнар Пенцис.