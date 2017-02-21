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За нарушения правил содержания и жестокое обращение с животными можно получить предупреждение или штраф от 7 до 350 евро с возможной конфискацией питомца, напоминает Рижская полиция самоуправления.

Так, на днях стражи порядка отправились на вызов в Вецмилгравис, откуда поступила информация от соседей, что некий мужчина не выводит свою собаку на улицу справлять нужду, пишет портал baltnews.lv.

Сосед рассказал, что видел, как животное справило нужду прямо в подъезде и слышал, как собака воет, возможно, хозяин ее бьет, пояснили в пресс-центре Рижской полиции самоуправления.

Хозяин квартиры факт, что его питомец справила нужду прямо в подъезде, категорически отрицал, но подтвердил, что собаку не выгуливает. Он признался, что выводит своего питомца на прогулку только раз в неделю, объяснив это нехваткой времени, и заметил, что домашнее животное ему вообще не нужно.

По данному случаю заведено административное дело по факту жестокого обращения с животным. Материалы дела направлены на рассмотрение в Продовольственно-ветеринарную службу.

Рижская полиция самоуправления напоминает, что собак, которые старше трех месяцев, нужно выводить на прогулку дважды в день, минимум на полчаса. За нарушения правил содержания и жестокое обращение с животными можно получить предупреждение или штраф от 7 до 350 евро с возможной конфискацией питомца.