В Латвию начали возвращаться перелетные птицы (7)
Общество | 21 февраля 2017 года, 12:58
За последние дни наблюдатели заметили множество перелетных птиц, совершающих весеннюю миграцию - диких гусей, большую белую цаплю и чибисов. Этой радостной весенней новостью поделился портал latvijasputni.lv.
Первые стаи возвращающихся диких гусей любители природы заметили уже в конце прошлой недели в Курземе. Наблюдатели также сообщают сайту о замеченных вальдшнепах, чибисах, лапландской овсянке и других пернатых.
Beidzot 1.ie gājputni - zosis, ķīvītes u.c. sasnieguši LV! Vairāk info latvijasputni.lv @ltvpanorama @lsmlv @lnt_lv @ltvzinas @BNS_Latvija pic.twitter.com/9EfWpGJCC5— Birding Latvia (@birdinglatvia) 17 февраля 2017 г.
А ПРОВЕРКУ НА ЗНАНИЕ ВАЛОДЫ,ПРОШЛИ?,АЛИ НЕТ
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Ура!!!
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Без виз и обязательных прививок?
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