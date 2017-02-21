В Латвию начали возвращаться перелетные птицы (7)

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Общество | 21 февраля 2017 года, 12:58

За последние дни наблюдатели заметили множество перелетных птиц, совершающих весеннюю миграцию - диких гусей, большую белую цаплю и чибисов. Этой радостной весенней новостью поделился портал latvijasputni.lv.

Первые стаи возвращающихся диких гусей любители природы заметили уже в конце прошлой недели в Курземе. Наблюдатели также сообщают сайту о замеченных вальдшнепах, чибисах, лапландской овсянке и других пернатых.

Комментарии 7
ПТИЦА1 час назад
А ПРОВЕРКУ НА ЗНАНИЕ ВАЛОДЫ,ПРОШЛИ?,АЛИ НЕТ
2
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Lidija Bikova2 часа назад
Ура!!!
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И что?1 час назад
Без виз и обязательных прививок?
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