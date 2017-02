Общество |

На страничке Facebook "If you like Latvia, Latvia likes you" опубликовано видео, в котором молодые иностранцы пытаются спеть традиционную латышскую народную песенку про петушка.

"21 февраля мир празднует Международный день родного языка. Как многие знают, родной язык латышей - латышский, один из двух живых балтийских языков, входящих в Индо-Европейскую языковую семью. Некоторые говорят, что это один из самых сложных для изучения языков. Некоторые, что это самый лучший язык для пения. Ну а некоторые пытаются изучить его, чтобы на нем спеть. Посмотрим, как иностранцы будут петь латышскую традиционную песню "Kur tu teci, gailīti mans?", или "Куда ты спешишь, мой петушок?" А у вас есть возможность понять о чем же она", - пишут авторы видео в сопроводительном тексте.