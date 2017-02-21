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13 лет назад Латвия и Эстония провели схожие реформы системы образования. Сегодня обе страны - на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии? Правда ли, что школы в Эстонии могут вернуться к русскому языку, а в Латвии - полностью перейти на государственный? Тема второго телемоста Рига-Таллин, между Русским вещанием LTV7 и русскоязычным телеканалом Эстонии ETV+ - школьное образование. Чему нам следует учиться друг у друга? Ведущие телемоста – Алексей Дунда (Латвия) и Андрей Титов (Эстония) объяснили этот выбор так:

«В Латвии скоро будет представлена реформа содержания образования. Последнее исследования PISA Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) показаль: Эстония в вопросе качества образования ушла от Латвии далеко вперед, и это при том, что еще 13 лет назад именно Латвию официальный Таллин брал как пример для подражания. Поэтому эстонский опыт будет нам очень полезен. Тем более, что именно на Эстонию мы хотим равняться во многих жизненных сферах, в том числе и в вопросе образования, ведь в рейтинге PISA Латвия отстала от Эстонии на 28 позиций», - отметил ведущий телемоста на LTV7 Алексей Дунда.

«У Эстонии и Латвии есть несколько проблем, которые не просто похожи, а практически идентичны. Одна из них – это как раз таки русскоязычное образование. Есть расхожее выражение о том, что все люди, представители всех профессий ошибаются, но труднее всего исправлять ошибки учителей и врачей. В контексте этого высказывания, которое мне лично кажется очень правильным, становится понятно, почему тема образования так важна. Кстати, в медицине у нас с Латвией тоже много общего, включая проблемы и трудности, так что не исключено, что одной из тем будущих телемостов станет здравоохранение», - считает ведущий телемоста на ETV+ Андрей Титов.

Для дискуссии в рижской и таллинской студиях соберутся: политики — те, кто принимал болезненные решения 13 лет назад, эксперты образования, директора русских школ - как лучших по рейтингам, так и тех, кто в топах занимает не лучшие позиции, педагоги, родители и ученики. Прямой эфир - 1 марта, с 20:20 до 22.10.

фото: Facebook/Русское вещание LTV7