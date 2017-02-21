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Из-за нехватки среднего медперсонала в Латвийском онкологическом центре (ЛОЦ) невозможно выполнять операции в прежнем объеме, поэтому объем работы сократился, пишет во вторник газета Latvijas Avīze.

Врачи отделения хирургии груди, например, раньше делали по восемь-десять операций в день, а сейчас могут сделать не больше шести, рассказал руководитель отделения, главный онколог ЛОЦ Янис Эглитис. Из-за нехватки медсестер невозможно также обеспечить заполнение обеих палат интенсивной терапии.

Руководитель ЛОЦ Виестур Круминьш отметил, что это проблема, поскольку в клинике онкохирургии, где имеется шесть операционных залов и 12 операционных столов, загрузить можно только восемь - не хватает медсестер и анестезиологов. Правда, ни один пациент по этой причине домой не отправлен, но бывает, что пациента удается прооперировать не в тот день, когда он подготовлен к операции, а только через два-три дня.

Медсестра гинекологического отделения ЛОЦ Солвита Рубене рассказала, что медсестры получают в среднем 420 евро до уплаты налогов, и именно из-за низких зарплат средний медперсонал покидает ЛОЦ.

На сайте Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) сообщается, что в январе 2017 года средняя оплата труда медсестры ЛОЦ составляла 722 евро, а зарплата - 484 евро.

Как пояснило руководство РВКУБ, зарплату врача составляет оклад или так называемая основная зарплата и установленные нормативными актами доплаты за научную степень, лечебный стаж, особый риск в некоторых отделениях, работу в ночное время и т. д. Средняя брутто-зарплата хирурга ЛОЦ вместе с этими доплатами составляет 1229 евро в месяц, причем у ведущих хирургов не только в ЛОЦ, но и в других стационарах РВКУБ она намного выше средней.

"Сейчас ситуация в ЛОЦ не настолько критическая, чтобы массово откладывать операции. Операции переносятся на более позднее время лишь в исключительных случаях, когда какая-то другая операция затянулась. Учитывая большой удельный вес сложных случаев в ЛОЦ, продолжительность онкологических операций часто трудно точно прогнозировать", - рассказала газете председатель правления РВКУБ Анита Слокенберга.

"Нехватка медсестер имеется не только в РВКУБ - это проблема всех государственных лечебных учреждений, тесно связанная с вопросом зарплат", - добавила она.