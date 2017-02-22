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Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь выступил с заявлением в отношении стран Балтии. На этот раз он, выступая в прямом эфире российского телеканала "Россия", пригрозил стереть с лица Земли страны Балтии, чтобы уничтожить дислоцированные там боевые единицы НАТО, пишет Kasjauns.lv.

"Вы, прибалты, вам нужны натовские войска? Завалите сотнями тысяч и все будет уничтожено! Имейте ввиду, мы нанесем превентивный удар по всем натовским войскам у наших границ. Если они стоят на территории Прибалтики - вас не будет! Не потому, что мы вас ненавидим, а потому что натовские войска стоят на наших границах!", - кричал Жириновский, добавив, что тогда страны Балтии будут по другому себя вести.

Такие угрозы, указывая пальцем на депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоома, Жириновский высказал в ходе дискуссии, посвященной прошедшей на днях Мюнхенской конференции.

Одновременно Жириновский призвал всех учить русский язык и сообщил, что половина Латвии по справедливости должна принадлежать России, на этот раз особенно отметив Екабпилс, так как в нем проживают русские. Схожие претензии он высказал также в адрес Эстонии и Литвы, подчеркнув, что балтийцы живут на "чужой земле".

Как сообщал портал Mixnews, 11 августа 2014 года Жириновский обещал, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Западом страны Балтии и Польша будут уничтожены.

"Что останется от Прибалтики? Ничего же не останется. А там стоят НАТОвские самолеты, система ПРО. Прибалтика, Польша… они вообще будут обречены, сметены. Там ничего не будет. Пускай они одумаются, руководители этих маленьких, карликовых государств! Как они подставляют себя", - приводит слова политика