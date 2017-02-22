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С начала недели уровень воды в большинстве реках Латвии повысился более чем на один метр. В среду, в связи с похолоданием, уровень воды местами начнет понижаться. Такую информацию сообщает Латвийский центр геологии и метеорологии.

В низовьях реки Огре уровень воды поднялся на 85-155 сантиметров, на Большой Югле у Закюмуйжи и на Малой Югле у Старини - на полтора метра. На слиянии Дубны и Оши у Кулениеков вода поднималась на 175 сантиметров, но сейчас ее уровень понизился.

В целом уровень воды в начале недели почти на всех латвийских реках был повышен примерно на метр. В последние сутки, когда температура стала опускаться ниже нуля, уровень воды стал снижаться. В ближайшие дни стремительного повышения уровня воды не ожидается, на большей части рек сохраняется ледяной покров.