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Большая часть латвийских пожарных депо находится в плачевном состоянии - 83 из 92 частей нуждаются в перестройке или ремонте. На самый необходимый ремонт нужны более 30 миллионов евро. И ещё 10 миллионов евро - на закупку новой техники. В Государственной пожарно-спасательной службе надеются привлечь к строительству новых депо частных предпринимателей, рассказывает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

"Вот это наш гараж, где стоит первая машина. Как видим — в потолке дыра. Когда льет дождь, здесь все течет и капает", - показывает свое рабочее место командир взвода Улдис Миллерс.

Пожарное депо в Сигулде. Всего здесь работает около сорока человек. Посменно. В смену выходят 8 человек, но сегодня только пятеро. Кто-то в отпуске, кто-то на больничном. Остальные сейчас переносят брикеты. В депо печное отопление.

"Это наша котельная. А наверху вышка. Там предусмотрено сушить пожарные шланги, но так как этого сделать невозможно, мы поставили сюда котёл. Потому что больше некуда его было ставить", - рассказывает Миллерс.

Поэтому возвращаясь с вызова, пожарные попадают в уже остывшие помещения. Улдис рассказывает - недавно получили новые шкафчики для формы. Вот только разместить их негде.

В гараже проблематично открыть двери машины. А ведь в случае пожара, отправляться на вызов нужно как можно скорее. Еще одно слабое место Сигулдского пожарного депо — второй бокс для машины. Эта пристройка — дело рук самих пожарных. Раньше машину ставить было негде. И в ходе строительства дверной проём сделали там, где до сих пор находится радиатор… С новой техникой вообще было немало проблем.

"Что можем, сами делаем. Если есть материалы, то работаем, а если нет - то нет", - говорит Миллерс.

Физические занятия проходят здесь же. На самодельных тренажерах. Оставшееся время, если нет выездов — в комнате отдыха. Кухню, кстати, недавно отремонтировали. Но места для всех там нет. Еще два кабинета отремонтировали прошлым летом. Привезли новую мебель. Но как говорит Улдис - новое депо - мечта пожарного.

Поэтому спасатели из Сигулды немного завидуют коллегам из Цесиса. Три года назад там с нуля построили новую часть. И в Государственной пожарно-спасательной службе хотят, чтобы таких депо стало больше. И для этого нужны средства. Более 30 миллионов евро.

"Есть целый ряд пожарных депо, куда нельзя загнать новую машину и где невозможно соблюдать меры безопасности, которые должны быть обеспечены всем нашим работникам. И из 92 депо в более чем восьмидесяти необходим либо капитальный ремонт, либо вообще перестройка", - признал заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы Интарс Зитанс.

Свое отслужила и большая часть автоцистерн. На них в службе также просят выделить около 10 миллионов каждый год до 2020-го. Чтобы уменьшить расходы, в пожарной службе надеются привлечь частных предпринимателей. И возводить депо по схеме частного-публичного партнерства.

В службе уже подсчитали, что таких новых депо в рамках частного-публичного партнерства может быть 15. И после постройки здания, пожарные платили бы арендную плату за использование помещений. Подготовить документы для реализации строительства в Государственной пожарно-спасательной службе надеются в течение года.

Напомним, однако, что заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы, генерал Интарс Зитанс в своем недавнем интервью на радио Baltkom, рассказал, что за последние годы у спасателей не только увеличилась зарплата, но и выросли социальные гарантии, экипировка сотрудников является одной из лучших в Европе, а сами пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас.