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Молодая женщина из небольшого латвийского городка уже 15 лет не работает. Она получает несколько пособий и считает, что работать невыгодно, а лучше отдыхать. Об этом, со ссылкой на LTV, пишет портал kasjauns.lv.

В течение всех этих лет она живет только на различные пособия для малоимущих, размер которых не упоминается. В этом году молодая дама окончательно убедилась, что работать невыгодно, и лучше жить на положенные по закону субсидии. Её ребенок устроен в круглосуточный детсад, и она вполне довольна своей жизнью.

"У меня все в порядке, я отдыхаю", - так описывает женщина свою жизнь.

Пособия являются единственным ее доходом с 22-х лет, сейчас ей 38. На условиях анонимности она объяснила свою философию в интервью передаче 4.studija.

"Я живу на пособия. Я вовсе не хочу работать, нет необходимости. Это и не нужно! Если устроюсь работать, то мне скажут - ты же можешь жить в другом месте, а не в социальном доме. Я на такое никогда не соглашусь. Лучше не работать, это я поняла. Если устроюсь на работу, потеряю статус малоимущей и больше ничего не смогу получать. Ребенок устроен в круглосуточный садик, а мне спокойно и я отдыхаю", - рассказала женщина.

Дама пояснила, что ее родители никогда не жили за счет общества, а всю жизнь упорно трудились, и к счастливой мысли, что лучше не работать, она пришла своим умом.

"Работать не обязательно, труд отнимает покой и отдых", - заявила дама. Подробности о жизни этой женщины, проживающей свои лучшие годы в статусе малоимущего, можно посмотреть в видеосюжете LTV.