Жительница Латвии уже 15 лет безбедно живет на пособия (47)

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Общество | 22 февраля 2017 года, 12:33

Молодая женщина из небольшого латвийского городка уже 15 лет не работает. Она получает несколько пособий и считает, что работать невыгодно, а лучше отдыхать. Об этом, со ссылкой на LTV, пишет портал kasjauns.lv.

В течение всех этих лет она живет только на различные пособия для малоимущих, размер которых не упоминается. В этом году молодая дама окончательно убедилась, что работать невыгодно, и лучше жить на положенные по закону субсидии. Её ребенок устроен в круглосуточный детсад, и она вполне довольна своей жизнью.

"У меня все в порядке, я отдыхаю", - так описывает женщина свою жизнь.

Пособия являются единственным ее доходом с 22-х лет, сейчас ей 38. На условиях анонимности она объяснила свою философию в интервью передаче 4.studija.

"Я живу на пособия. Я вовсе не хочу работать, нет необходимости. Это и не нужно! Если устроюсь работать, то мне скажут - ты же можешь жить в другом месте, а не в социальном доме. Я на такое никогда не соглашусь. Лучше не работать, это я поняла. Если устроюсь на работу, потеряю статус малоимущей и больше ничего не смогу получать. Ребенок устроен в круглосуточный садик, а мне спокойно и я отдыхаю", - рассказала женщина.

Дама пояснила, что ее родители никогда не жили за счет общества, а всю жизнь упорно трудились, и к счастливой мысли, что лучше не работать, она пришла своим умом.

"Работать не обязательно, труд отнимает покой и отдых", - заявила дама. Подробности о жизни этой женщины, проживающей свои лучшие годы в статусе малоимущего, можно посмотреть в видеосюжете LTV.

Комментарии 47
Irena Mikhalchevsky2 часа назад
как мало человеку надо для жизни, если он в состоянии жить на мизерное латвийское пособие
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Ну что тут скажешь? Бедный ребёнок. Сейчас круглосуточный детский сад, потом, видимо, интернат....и до кучи пример полностью развращенной халявой матери.
Похоже, этот ребёнок тоже никогда не будет работать...халява во-втором поколении.
А у меня, бедной налогоплательщицы, на плечах сидят два депутата, три чиновника, два пенсионера, ну и плюс эта удалая мамка.
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Байба2 часа назад
И таких немало. Знаю, как минимум 5 теток, которые получают всяческие льготы и пособия, сами же нелегально имеют заработок и регулярно отдыхают в Европе. Но все они в пенсионном возрасте, работали всю жизнь и на нищенскую пенсию никак не выжить в этой стране. Не страна, а абсурд
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