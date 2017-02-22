Из прибывших беженцев в Латвии остались лишь пять человек (4)

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Общество | 22 февраля 2017 года, 13:12

Из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию. Об этом рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества "Убежище "Надежный дом"" Сандра Залцмане.

Она отрицала, что беженцы, которые соглашаются на переселение в Латвию, уже изначально выбирают ее только как транзитное государство. Большая проблема заключается в том, что люди, которые доставляются в Латвию, очень мало о ней знают, и отведенных им трех месяцев слишком мало, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни. Первое, что шокирует людей, - это сравнительно суровый климат, из-за чего многие беженцы заболевают, сказала Залцмане.

"Человек приезжает, и его ожидания гораздо выше, чем мы можем дать. Наша страна небогата. Мы как социальные работники в настоящее время "тушим пожар", чтобы у людей в зимний период была одежда, чтобы они могли получить различные виды помощи", - рассказала руководитель общества.

По ее словам, для решения указанных проблем Латвии следует четко определить свою политическую позицию - либо государство поддерживает этих людей и действительно интегрирует их в общество, либо принимает и отпускает в самостоятельную жизнь. Если Латвия хочет сохранить этих людей как членов общества, им, во-первых, нужно дать больше времени на подготовку к самостоятельной жизни, а во-вторых, лучше поддерживать как материально, так и в вопросах жилья и обучения языку, без которого практически невозможно работать.

Всего в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.

Комментарии 4
леший1 час назад
беженцы, как "вестники успеха"----разъезжаясь по всей Европе беженцы несут правду о Латвии----очень легко втюхивать Брюсселю о благосостоянии Латвии своими отсчётами----тяжелее будет когда сарафанное радио беженцев разнесёт молву о государстве, которое не может предоставить людям МИНИМУМ для существования и выживания
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12342 часа назад
Кто бы сомневался?Латвия ведь страна успеха!как Рынкевичь утверждает мы в прошлом году хорошо поработали!)))
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кот56 минут назад
Так Латвия офигенно богатое государство-завалили мигрантов всем и вся.Они и поперхнулись.Уехали в более менее развитые страны Европы.Ну в Германию,например,или Швецию.
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