Общество |

Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс призвал страны Европы легализовать однополые союзы. Об этом он высказался на своем официальном сайте и перечислил шаги, которые следует сделать государствам, которые до сих пор не признали подобные союзы.

В число таких стран входит и Латвия, гражданином которой является Муйжниекс.

"Многие государства, являющиеся членами Совета Европы, по прежнему не обеспечивают таким парам вообще никакой юридической возможности оформления отношений. Это приводит к значительным негативным последствиям для этих людей и их близких", - пишет Муйжниекс.

Радио Baltkom связалось с представителем ЛГБТ-организации (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) Mozaika Каспаром Залитисом, который согласился с тем, что политикам необходимо принять решение и рассмотреть закон, который позволит неженатым парам зарегистрировать свою совместную жизнь независимо от пола.

"В Латвии надо принять закон о регистрации однополых пар. На данных момент идет сбор подписей на портале Manabalss.lv о принятии закона "О сожительстве". Это не только про однополые союзы, это вообще о защите людей, которые живут вместе независимо от пола. Думаю, что политикам нужно принять решение, чтобы обеспечить защиту таких людей. В Евросоюзе уже 22 страны приняли такие меры, чтобы у однополых пар были равные права", - сказал Залитис.

Как ранее писал Mixnews, в конце прошлого года комиссар по правам человека Нилс Муйжниекс, также выступил с рекомендациями для Латвии, в которых отметил, что страна достигла значительного прогресса во введении стандартов прав человека, но ответственным государственным лицам по-прежнему необходимо прилагать усилия к тому, чтобы устранить ряд существенных недостатков.