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Департамент сообщения Рижской думы напоминает автоводителям, что в связи с колебаниями температуры воздуха, на проезжей части может образоваться гололед, особенно на путепроводах и мостах, а также вблизи водоемов и лесных массивов.

Автоводителей призывают быть внимательными и соблюдать большую, чем обычно, дистанцию, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость. Особо опасен так называемый «черный лед», который появляется быстро и при температуре около нуля градусов.

Прежде чем сесть за руль, стоит убедиться в исправности транспортного средства, особое внимание уделив состоянию шин и регулировке света.