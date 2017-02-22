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"Следующий уровень зимней рыбалки", - пост с такой подписью опубликовал пользователь социальной сети Twitter. На фото видно, как легковой автомобиль находится посреди речки между двумя покатыми берегами, соединенных воздушным мостом. С первого взгляда, непонятно, как автомобиль туда угодил.

Next level Zemledus makšķerēšana. pic.twitter.com/w1JkpCaDcm — īstais Koba Jass (@KobaJashi90) 20 февраля 2017 г.

Сегодня инцидент с машиной прокомментировали в Лигатненском самоуправлении.

Местные власти пояснили, что водитель легковой машины не поставил машину на ручной тормоз, в результате чего легковушка скатилась по склону и оказалась на середине речки.

"Ситуация крайне проста – водитель авто припарковал машину у склона и не поставил на "ручник". Машина стала катиться, и успела прилично разогнаться, чтобы перескочить бетонный бордюр и съехать в реку. Автомобиль был поднят из реки при помощи автоэвакуатора", - сказали в местном самоуправлении.