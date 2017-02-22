Будьте бдительны! В Латвию вернулись обильные снегопады

фото

Общество | 22 февраля 2017 года, 16:21

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает латвийцев о сильном снегопаде. Об этом синоптики сообщили в своем Twitter.

По сообщению центра, обильный снегопад в первой половине дня прошел в западной части Латвии, ближе к вечеру снегопад ожидается в восточной стороне.

Тем временем Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает участников дорожного движения быть бдительными на дорогах.

"Во многих местах идет снег. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

Между тем сообщается, что видимость на дорогах в Курземе и Земгале составляет около 600 метров.

Как раннее сообщалось, выпадет до 7 сантиметров снега.

Южный, юго-восточный ветер в течение дня усилится до 12-16 метров в секунду, на побережье местами до 19 метров в секунду.

В Риге метель прогнозируется во второй половине дня и вечером, а скорость ветра в порывах составит до 16 метров в секунду.

Комментарии