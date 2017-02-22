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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает латвийцев о сильном снегопаде. Об этом синоптики сообщили в своем Twitter.

По сообщению центра, обильный снегопад в первой половине дня прошел в западной части Латвии, ближе к вечеру снегопад ожидается в восточной стороне.

Spēkā brīdinājums par intensīvu snigšanu Latvijas rietumos; vakarā vairāk snigs Latvijas austrumos pic.twitter.com/ThKWpHN6Pv — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 22 февраля 2017 г.

Тем временем Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает участников дорожного движения быть бдительными на дорогах.

"Во многих местах идет снег. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

Daudzviet stipri snieg.Brauciet uzmanīgi!Attēli no Rīgas apvedceļa (A5) un Kalnciema (A9). Braukšanas apstākļu karte https://t.co/hk3F6zGeF3 pic.twitter.com/2ysGWWOpHu — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 22 февраля 2017 г.

Между тем сообщается, что видимость на дорогах в Курземе и Земгале составляет около 600 метров.

Puteņa laikā redzamība Kurzemē, Zemgalē samazinājusies līdz 600 metriem. Ventspils šoseja pie Talsiem un Pūres. Tur putenis drīz beigsies pic.twitter.com/mc7LnvYTom — Toms Bricis (@boms_tricis) 22 февраля 2017 г.

Как раннее сообщалось, выпадет до 7 сантиметров снега.

Южный, юго-восточный ветер в течение дня усилится до 12-16 метров в секунду, на побережье местами до 19 метров в секунду.

В Риге метель прогнозируется во второй половине дня и вечером, а скорость ветра в порывах составит до 16 метров в секунду.