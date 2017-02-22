Будьте бдительны! В Латвию вернулись обильные снегопады
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает латвийцев о сильном снегопаде. Об этом синоптики сообщили в своем Twitter.
По сообщению центра, обильный снегопад в первой половине дня прошел в западной части Латвии, ближе к вечеру снегопад ожидается в восточной стороне.
Spēkā brīdinājums par intensīvu snigšanu Latvijas rietumos; vakarā vairāk snigs Latvijas austrumos pic.twitter.com/ThKWpHN6Pv— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 22 февраля 2017 г.
Тем временем Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает участников дорожного движения быть бдительными на дорогах.
"Во многих местах идет снег. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
Daudzviet stipri snieg.Brauciet uzmanīgi!Attēli no Rīgas apvedceļa (A5) un Kalnciema (A9). Braukšanas apstākļu karte https://t.co/hk3F6zGeF3 pic.twitter.com/2ysGWWOpHu— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 22 февраля 2017 г.
Между тем сообщается, что видимость на дорогах в Курземе и Земгале составляет около 600 метров.
Puteņa laikā redzamība Kurzemē, Zemgalē samazinājusies līdz 600 metriem. Ventspils šoseja pie Talsiem un Pūres. Tur putenis drīz beigsies pic.twitter.com/mc7LnvYTom— Toms Bricis (@boms_tricis) 22 февраля 2017 г.
Как раннее сообщалось, выпадет до 7 сантиметров снега.
Южный, юго-восточный ветер в течение дня усилится до 12-16 метров в секунду, на побережье местами до 19 метров в секунду.
В Риге метель прогнозируется во второй половине дня и вечером, а скорость ветра в порывах составит до 16 метров в секунду.