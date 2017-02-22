Общество |

Пользователь социальной сети Facebook, отец маленького ребенка, высказал свое возмущение ценами на лекарства для детей. Медикамент, предназначенный для сезона простудных заболеваний, в течение трех месяцев подорожал более чем на 4 евро.

Андрис в соцсети показал один и тот же медикамент Nurofen в двух разных упаковках – слева лекарство, купленное три месяца назад, а справа – в понедельник, 20 февраля. Цена, купленного три месяца назад, лекарства составляла 5,03 евро, а "февральский сироп" уже 9,23 евро.

"Излишне говорить, что это препарат для детей. Куплен в одной и той же аптеке. Пособие на ребенка не изменилось и зарплата тоже", - указал Андрис.

Он указал, что медикамент идентичен ранее приобретенному. Другие комментаторы указывают, что даже цена пластырей удвоилась, поэтому не стоит удивляться подорожанию лекарств.

В свою очередь пользовательница соцсети Элина поделилась пояснением фармацевта, почему цена Nurofen была низкой.

"В одной аптеке мамочка хотела купить Nurofen, но увидев цену, была шокирована, почему так дорого, на что аптекарь сказала, что этот медикамент ранее был закуплен в очень большом объеме по низкой цене, сейчас настал тот момент, когда эти запасы закончились. В данный момент, когда надо закупать лекарства, его цена намного выросла. Так что надо еще сказать спасибо за то, что мы долгое время могли покупать медикамент по низкой цене", - написала пользовательница.

Другие комментаторы обращают внимание на то, что люди - никакой не приоритет, о чем твердят власти.

"Власти над нами откровенно издеваются...Печально".