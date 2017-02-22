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На прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии продолжала снижаться, но вырос уровень заболеваемости среди пожилых людей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе интенсивность гриппа уменьшилась на 18,1%, еще неделей ранее - на 10,2%. В то же время в возрастной группе старше 65 лет заболеваемость выросла на 68,3%.

В девяти из десяти включенных в мониторинг городов обращение в амбулаторные учреждения с гриппом превышало 100 случаев на 100 000 населения. Ниже эпидемического порога заболеваемость была только в Вентспилсе. В свою очередь самая высокая интенсивность гриппа была в Валмиерском крае - 556,7 случая на 100 000 населения.

В больницы с гриппом на прошлой неделе поступили 279 человек, а еще 56 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией. Всего с начала сезона с гриппом госпитализировано 1395 пациентов.

На прошлой неделе от гриппа умерли еще два человека, и общее число жертв инфекции в этом сезоне достигло 19 человек.