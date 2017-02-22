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В соответствии с прогнозами метеорологов, завтра автоводители могут использовать рижский общественный транспорт бесплатно, сообщили в Рижской думе.

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.

Водительские права для бесплатного проезда во время снегопада не нужны.