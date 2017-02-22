Завтра в Риге будут действовать "снежные билеты" (1)
Общество | 22 февраля 2017 года, 21:08
В соответствии с прогнозами метеорологов, завтра автоводители могут использовать рижский общественный транспорт бесплатно, сообщили в Рижской думе.
Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.
Водительские права для бесплатного проезда во время снегопада не нужны.
Вообще то надо снег убирать своевременно, а не надеется что он сам по весне растает.
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