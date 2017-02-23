Община: вопрос о статусе русского языка в Латвии по-прежнему актуален (14)

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Общество | 23 февраля 2017 года, 07:18

Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему остается в силе, убеждена Русская община Латвии (РОЛ).

Пять лет назад примерно четвертая часть жителей высказалась за то, чтобы русский язык в Латвии получил статус второго государственного, напоминает РОЛ.

"Существует значительное число представителей нацменьшинств, которые хотят использовать русский язык в отношениях с властями, в системе образования и других сферах жизни, и которым использование русского языка необходимо", - указывает РОЛ, подчеркивая, что для этого не обязателен статус государственного языка.

Констатация этого факта важна, чтобы можно было применять Всеобщую конвенцию по защите нацменьшинств, которую Латвия все еще выполняет не полностью, отмечает РОЛ.

"Мы уверены, что дождемся того времени, когда репрессивная языковая политика уйдет в прошлое. Лучшая основа языковой политики - любовь к ближнему. Нет никакого морального основания заставлять заболевшего человека учиться языку по инструкциям к лекарствам. Лучший мотив для использования языка - желание жить вместе, формировать свободное общество и помогать друг другу", - указывает РОЛ.

"Диалог с представителями русскоязычного меньшинства даже не был начат - вместо этого была сужена демократия и страдает свобода слова", - отмечает РОЛ.

РОЛ убеждена, что только диалог между общинами "проложит путь к свободной и процветающей Латвии".

Комментарии 14
Крик2 часа назад
Давайте РОЛ, где подписаться за эту инициативу, наши предки давно здесь жили, теперь мы здесь живём, так почему мы должны у кого то спрашивать разрешения, мы не торговали ни интересами, ни Землями Латвии, большинство из нас даже не уехало при первых трудностях. Только на этом простом обстоятельстве мы гораздо больше заслуживаем, даже в полностью разграбленной и разворованной стране, нашими так называемыми соседями по "этажу" с гарумземе.
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каджич1 час назад
Чтобы сделать Латвию цивилизованной и демократической РОЛ необходимо сделать призыв к диаспоре отстаивать свои права. репрессированные националистическим режимом.Даже если этот призыв противоречит интересам хозяев местного режима.сидящих на Западе.
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Крик1 час назад
Я не представитель РОЛ, но ответ очевиден, местные суды не рассматривают эти документы никогда, а значит и возможности нет для передачи их дальше, именно такая система была раньше. ЕСПЧ не будет рассматривать "Русский вопрос" здесь по очевидным причинам, если на территории ЕС существует статус не гражданина даже у родившихся тут и этот вопрос вообще не сдвигается в парламенте при постоянных упомянаниях Жданок, то поверьте, что все они в курсе и в доле, были бы это евреи а не Русские, им бы просто приказали и завтра уже здесь был бы общий Праздник.
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