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Сегодня, 23 февраля, автоводители могут использовать рижский общественный транспорт бесплатно, сообщили в Рижской думе.

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.

Напомним, со среды в стране усилилась облачность и прошел снег, переросший в метель.