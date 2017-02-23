Сегодня в Риге будут действовать "снежные билеты" (1)
Общество | 23 февраля 2017 года, 07:21
Сегодня, 23 февраля, автоводители могут использовать рижский общественный транспорт бесплатно, сообщили в Рижской думе.
Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.
Напомним, со среды в стране усилилась облачность и прошел снег, переросший в метель.
Сегодня будут действовать дождливые билеты-)
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