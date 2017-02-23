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Министр здравоохранения Анда Чакша и мэр Риги Нил Ушаков договорились не решать вопрос о зарплатах в Рижском роддоме в отрыве от общей системы здравоохранения.

Рижская дума предлагать своих решений не будет, ожидая идей от правительства.

Как заявил после встречи с Чакшей Ушаков, было бы некорректно искать некое специальное решение для повышения зарплат именно в роддоме. Дума будет ждать от Минздрава идей о том, как упорядочить ситуацию с финансированием, и готова оказать всю нужную поддержку.

Также Ушаков сказал, что в данной ситуации самоуправление не должно предлагать неких специальных решений для роддома, так как это искажает ситуацию в медицине в целом. Самоуправление могло бы покрыть коммунальные расходы роддома, освободив тем самым средства на зарплаты, однако тогда аналогичным образом должно поступить и государство, например, в отношении врачей больницы Страдиньша.

По словам Ушакова, важно, что у сторон есть понимание того, что не нужно искать индивидуальных решений и использовать ситуацию в политических целях. Как и неделю назад, когда министр встретилась с работниками роддома, она как решение для повышения зарплаты предложила пересмотр тарифа на роды с тем, чтобы направить его большую часть на зарплаты. Она допускает, что больницам нужно дать более точные указания. как распределить финансирование.

Минздрав пересмотрит распределение финансирования в больнице Страдиньша, а Рижское самоуправление - в роддоме.

Как сообщалось, врачи и акушерки Рижского роддома потребовали повышения зарплат. А мэр Риги в интервью радио Baltkom уже заявлял, что Рижская дума сделает все, чтобы правительство повысило зарплаты работникам здравоохранения, но если ему это не удастся, самоуправление готово решить вопрос о доплатах работникам учреждений здравоохранения с капиталом самоуправления.