Паника в Тукумсе: в городе закрывают родильное отделение (17)

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Общество | 23 февраля 2017 года, 08:33

Вскоре роженицам из Тукумса придется ехать в больницы Добеле, Талси или других городов, чтобы родить своих малышей. Родильное отделение в Тукумсе закроется 1 марта. Местные жительницы крайне этим обеспокоены, сообщает LTV.

Минздрав постановил: те роддома и отделения больниц, где ежегодно рождается меньше 700 младенцев, нужно ликвидировать. В прошлом году в родильном отделении Тукумской больницы появилось на свет 282 новорожденных, рассказала его главная медсестра Инита Лазаре.

В преддверии закрытия своего родильного отделения Тукумская больница уже договорилась со Службой неотложной медпомощи, чтобы та отправляла рожениц в региональные роддома.

"Я сама из Тукумса. И прочла, что 1 марта наше отделение закроют. У меня семеро, все в Тукумсе родились, сейчас восьмого жду", – волнуется многодетная мать Татьяна.

До сих пор она на роды отправлялась пешком. Как будет теперь - пока не представляет себе. Неизвестно же в точности, когда ребенок решит, что "ему пора".

"И пока ту скорую вызовешь, теперь, в такую погоду – ну я не знаю, когда этот ребенок родится", – волнуется женщина. Переживают и другие будущие матери.

Чиновники Минздрава, со своей стороны, считают, что роженицам будет несложно добраться в соседние города или даже в Рижский роддом. По словам Иниты Лазаре, Тукумская больница уже проинформировала практики семейных врачей и гинекологов, чтобы те предупредили беременных женщин о необходимости планировать больше времени на поездку в роддом.

Комментарии 17
ёклмн1 час назад
Очередная "история успеха"!....,что же "вы" со страной то сотворили? Куда не посмотри везде клин,но на натовский ржавый хлам 60 годов выпуска денежка нашлась...
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Андрей Макеев1 час назад
Латыши? Вы ещё думаете что нужны этому государству и русские тут помеха? Глубоко заблуждаетесь. Вас уничтожают как нацию изнутри.
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Крик1 час назад
Вместе с этим смешно слушать как экономика "ростёт", страна "Лимпомпо" разворованная ху÷выми Айболитами продолжает издеваться над её жителями.
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