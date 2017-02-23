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В рамках европейской программы перемещения вчера в Латвию из Греции прибыло 19 беженцев из Сирии, в том числе девять детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

В Латвию прибыло пять семей из Сирии, которые в настоящее время находятся в центре для беженцев в Муцениеки.

Среди перемещенных лиц есть представители таких профессий, как пекарь, парикмахер, портной, автомеханик и строитель. В своих заявлениях перемещенные лица указали знание арабского, английского, турецкого и греческого языков.

Латвия в рамках программы перемещения ЕС в течение двух лет обязалась разместить на своей территории 531 беженца.

В рамках программы Латвия в настоящее время приняла 226 человек.

В прошлом году Латвию покинули 213 получивших статус беженца лиц. Информацией о том, сколько из них прибыли в Латвию по программе перемещения ЕС, она пока не располагает.

Эти люди из Латвии уехали по большей части в Германию.