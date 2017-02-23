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Фото Artūrs Kapša/LETA

Эстония меньше, но бюджет у нее больше. В Эстонии в СГД трудятся 1500 человек, а в Латвии - 4000. Средняя зарплата в Эстонии больше. Минимальная зарплата - на 90 евро больше. Налоги в Эстонии более эластичные. И трава зеленее", - пишет журналист NRA Марис Краутманис. Предлагаем вам перевод его статьи "Кто еще медленнее эстонцев?", сделанный порталом press.lv.

Надоело уже читать: в Эстонии так, а у нас эдак. Ни так, ни сяк, вообще никак. Зато в Эстонии - огого! Об эстонцах в постсоветском пространстве рассказывают анекдоты, об их медлительности, но похоже на то, что скоро анекдоты будут рассказывать о нас. Эстония, особенно в последние 5 лет, опережает нас по всем параметрам на пути к более процветающей, цивилизованной, европейской жизни.

Эстонцы вроде и считаются медлительными, но говорят очень быстро. Премьер Эстонии Ири Ратас - так, что никто не может охватить все произнесённые им замечательные вещи. Институт негражданства он ликвидирует. Не шмайсером, а по-хорошему. С русскими в его стране правительство будет говорить по-русски. Он даже открыл сайт в Интернете на русском. И никто его за это не оштрафовал. Не начал импичмент, не лишил допуска к гостайне. Телевидение его не поносит кремлёвским троллем.

А что происходит у нас? С большой радостью и удовлетворением мы узнаем, что суд Видземского предместья Риги наложил штраф в 140 евро на мэра Риги Нила Ушакова за то, что он в соцсети Facebook пишет на русском языке. О, и на английском тоже!

Дураку везде счастье. Итак, на нашей Отчизне все остаётся на своих местах, все по-прежнему! Пусть уж эстонцы бегут, сломя голову, к светлому будущему! Мы укутаемся в платки, возьмём в руки кокле и пойдём в противоположном направлении - к Средневековью, инквизиции, в те замечательные места, где за речь на иностранном языке отрезают язык. Вот, этим и надо стращать Ушакова! Фиг он после этого больше будет писать в фейсе на русском. A что такое 140 евро? Больше надо было с него содрать!

Вряд ли Ратас на такое способен без крепкой поддержки. Скорее всего, это не он сам придумал, небось услышал рекомендации зарубежного трансатлантического партнёра. Янки так и советуют: «Прекратите уже задирать своих русских! Хватит ломать комедию с паспортами неграждан!» Вероятно, то же самое они говорят и нашим чиновникам, но наши не слышат или не понимают, потому что с английским у них плоховато.

Нет, наши не молчат. Президент Раймонд Вейонис даже рекомендовал прийти к автоматическому предоставлению гражданства определенным группам населения, но никакой радости и поддержки эта идея у правящей коалиции не получила. Ладно. Есть и другие сферы. Может наши светлые умы чего-то достигли в образовании, здравоохранении, налоговой политике?

На этой неделе по ТВ выступала и министр здравоохранения Анда Чакша, и неторопливый премьер Марис Кучинскис. Чакша сперва пыталась выглядеть молодцом, но потом постепенно начала сдуваться, невозможно ведь бодро рассказывать нерадостные вещи. Например, у министра образования Карлиса Шадурскиса, по крайней мере, есть какое-то решение в своей области - можно принять непопулярное решение уволить учителей, а затем оставшимся популярно поднять зарплаты. Чакше некого увольнять. В медицине остро не хватает людей, например, 1000 медсестёр. Почему не хватает? Потому, что в Норвегии медсестра получает столько же, сколько и Чакша, а в Латвии, в Рижском роддоме, зарплату только что повысили аж на 15 центов!

Чакша, а затем также и Кучинскис, между делом покатили бочки в направлении Рижской думы. Имя Ушакова не называлось, но мысль была ясна. Дескать, самоуправления неправильно распределяют зарплаты врачам. Но невозможно ведь распределить несуществующие деньги. Да и вообще медицина не является зоной политической ответственности самоуправлений, за неё отвечает правительство. Местные органы власти заботятся о том, что у больниц ремонтировались крыши.

Деньги, возможно, когда-то будут. Но не в этом году. Возможно, в следующем. Целых 150 миллионов. Может быть. Одним словом, как говорит премьер-министр России Дмитрий Медведев, денег нет, но вы держитесь!

А если решите заболеть, то, пожалуйста, не в этом году! Если захотите поболеть, то делайте это в Эстонии!