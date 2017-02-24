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На пять дней будет ограничено движение на улице Элизабетес, информирует Рижская дума.

Из-за ремонта водопровода в период с 25 февраля по 1 марта в Риге будет ограничено движение по улице Элизабетес на участке от Пулквежа Бриежа до улицы Антонияс.

Проезд будет открыт только для оперативного транспорта. Исключение коснется и автомобилей жителей этого участка, а также транспорта находящихся там компаний.

Остальным водителям предлагается ехать в объезд, руководствуясь знаками, которые будут установлены на время работ.