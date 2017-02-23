Общество |

Гиртс Розенталс, более известный как Ozols, входит в число самых уважаемых рэп-исполнителей Латвии. Интернет-проект «Говорящие Головы» встретился с музыкантом накануне его тура, приуроченного к 20-летию музыкальной карьеры, чтобы выяснить, как сегодня обстоят дела в латвийском хип-хопе.

В какой-то момент, некогда очень популярный рэп-музыкант, которого многие называют одним из основоположников латвийского хип-хопа, пропал из виду и перестал радовать своих поклонников новыми треками.

Периодичность выхода новых пластинок также оставляла желать лучшего.

В 2015 году после длительного перерыва у Озолса выходит альбом под названием Atpakaļ nākotnē, который становиться победителем в номинации «Лучший хип-хоп альбом года».

На наш вопрос: легко ли быть музыкантом в Латвии, Озолс ответил:

«Если ты «большой артист», то ты постоянно находишься на гастролях и в студии. У «маленьких артистов» проблема заключается в другом - у них тур по Латвии это 6-8 городов, в лучшем случае два раза год. Я не знаю кто в Латвии может быть только музыкантом. Только рэпером, например. Таких нет».

Сам Озолс уже несколько лет занимается бизнесом связанным с одеждой, а также является владельцем магазина HoodShop.

На вопрос: не отвлекает ли бизнес от творчества, Озолс ответил, что безусловно, работа в магазине отнимает довольно много времени и сил, но он сам выбрал этот путь и ни о чем не жалеет.

«В начале своей карьеры я подходил к творчеству немного «математически» - записывал синглы, пытался попасть в ротацию на радиостанции. Сейчас к своему творчеству я отношусь гораздо спокойнее. Будут ротации — хорошо, не будет — ничего страшного. Есть много других площадок — youtube, например. Какая-то аудитория все равно будет» - считает хип-хоп исполнитель.

Ситуацию с латвийским хип-хопом и локальными рэп-исполнителями, Озолс прокомментировал так:

«В целом есть несколько радиостанций, которые усиленно начинают поддерживать местных молодых рэп-музыкантов. Правда тех, кто читает на латышском языке. Русскоязычным хип-хоп исполнителям в Латвии приходится сложнее. У них нет никакой медиаподдержки. Эти ребята могут полностью полагаться лишь на себя, на интернет и может быть пробовать «выстрелить» через российский рынок».

В ходе интервью была затронута также тема карьеры в России, которая по разным причинам у Озолса сложилась не лучшим образом -

«Мысль о том, чтобы в свое время перебраться в Россию была, но в какой-то момент я понял, что мне не хватит ни сил, ни средств, и я вынужден был отказаться от этой идеи. Далеко не все зависит от того хорошая песня или нет. Большую роль играет удача, а также менеджер, который находиться рядом с тобой и может тебе что-то подсказать и помочь. У меня такого человека не было» - сказал Озолс.

3 марта в Риге стартует тур Озолса, который будет приурочен к 20-летию его музыкальной карьеры. В число городов, которые охватит тур, вошли: Рига, Валмиера, Елгава, Огре, Цесис, Салдус, Алуксне и Лиепая.

Полная версия видеоинтервью:

Фото: «Говорящие Головы»