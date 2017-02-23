Общество |

Неэффективные действия и непродуманные решения прежнего руководства Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) существенно повлияли на ее финансовые результаты, причинив ущерб в несколько миллионов евро, заявили в Министерстве здравоохранения.

По имеющейся в распоряжении Минздрава информации, вплоть до 53% помещений РВКУБ не используются для обеспечения процесса лечения, и на их содержание нецелесообразно тратится по меньшей мере 115 тыс. евро в год.

Ущерб в размере не менее 424 тыс. евро причинен больнице из-за того, что в результате взаимно не согласованных действий ее реконструированные помещения долгое время не использовались по назначению.

Убытки возникли также из-за использования внешних услуг для работ по уборке помещений больницы, что увеличило ее расходы на 700 тыс. евро, и внешних услуг по обеспечению питания, в результате чего убытки составили 2,5 млн евро.

Как сообщалось, сегодня председатель правления РВКУБ Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока подали заявления об увольнении. Работу в правлении РВКУБ продолжают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.

Заявления об увольнении они подали спустя день после того как Госконтроль направил Минздраву заключение о ревизии эффективности работы руководства РВКУБ.

Как сегодня сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, вчера во второй половине дня от Госкнотроля был получен документ под названием "Возможно ли улучшить эффективность деятельности Восточной больницы?".

"Учитывая, что выводы об эффективности управления плохие, сегодняшние заявления об увольнении для меня не стали сюрпризом", - сказала Чакша.