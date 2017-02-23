Сполитис об отмечающих 23 февраля: непросвещенные в двух соснах заблудились? (16)

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Общество | 23 февраля 2017 года, 16:36

Депутат Сейма Вейко Сполитис в социальной сети Twitter высказался по поводу тех, кто сегодня отмечает День защитника Отечества, назвав их "непросвещенными".

"Те непросвещенные, которые сегодня отмечают что-то, не заблудились ли в двух соснах? Помни преступления СССР против человечества", - написал политик.

Стоит отметить, что День защитника Отечества — праздник, официально отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

После провозглашения независимости Латвии этот день, как и другие советские праздники, перестал быть официальным праздничным днем.

День 23 февраля по-прежнему отмечают проживающие в Латвии участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие Вооруженных сил СССР, участники вооруженных конфликтов, выпускники советских высших военно-учебных заведений.

Так, в Даугавпилсе традиционно в этот день у мемориала в парке Дубровина собираются горожане, чтобы почтить память военных, погибших в боях за город.

В Риге 23 февраля возлагаются венки у памятника Освободителям Латвии в Пардаугаве.

Комментарии 16
94091 час назад
Самое главное "преступление против человечества" - это доведение Гитлера до самоубийства. Ведь он был таким своим в доску парнем для подобных этому депутату уродцам...
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Reinis Virsaitis1 час назад
пьянь-Трезвого никогда не поймёт,а при белочке индивида не стоит вообще слушать,табу?!
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каджич1 час назад
Дикарь.сосущий сиську националистического квазирежима.приветствующего откровенных нацистов.уцыловывающегося с ньюоккупантами наемниками.укронацистской кликой.живущему по антицивилизационным понятиям.видимо мешает видеть истинную историю и современную реальность "челка фюрера".а дышать ровно его усы.
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