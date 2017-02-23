Общество |

Депутат Сейма Вейко Сполитис в социальной сети Twitter высказался по поводу тех, кто сегодня отмечает День защитника Отечества, назвав их "непросвещенными".

"Те непросвещенные, которые сегодня отмечают что-то, не заблудились ли в двух соснах? Помни преступления СССР против человечества", - написал политик.

Va tie neapgaismotie aušas kuri svin šodien kaut ko, nav 2 priedēs apmaldījušies? Remember USSR crimes against humanity! pic.twitter.com/2Y7nO07LJp — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 23 февраля 2017 г.

Стоит отметить, что День защитника Отечества — праздник, официально отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

После провозглашения независимости Латвии этот день, как и другие советские праздники, перестал быть официальным праздничным днем.

День 23 февраля по-прежнему отмечают проживающие в Латвии участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие Вооруженных сил СССР, участники вооруженных конфликтов, выпускники советских высших военно-учебных заведений.

Так, в Даугавпилсе традиционно в этот день у мемориала в парке Дубровина собираются горожане, чтобы почтить память военных, погибших в боях за город.

В Риге 23 февраля возлагаются венки у памятника Освободителям Латвии в Пардаугаве.