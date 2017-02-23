Общество |

Депутаты Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы в четверг, 23 февраля, высокого оценили самоотверженность и смелость двоих муниципальных полицейских, которые спасли женщину, провалившуюся под лед.

Полицейским решено выплатить премии.

18 января 2017 года дежурная часть Видземского управления получила информацию о том, что по льду канала Юглас ходит женщина и приближается к открытой воде.

Проверить поступившую информацию отправились инспекторы Видземского управления Жанис Плакошс и Константин Пашко. Приехав по указанному адресу, мужчина сообщил им, что с моста увидел женщину, которая провалилась под лед и зовет на помощь.

Оба полицейских незамедлительно отправились на место происшествия, где увидели женщину, которая была в воде и держалась за край льда.

Поскольку инспекторы не знали, как скоро на место происшествия прибудут спасатели, они решили самостоятельно вытащить женщину из воды.

За самоотверженность и профессионализм при выполнении должностных обязанностей решено выплатить обоим полицейским премию в размере 60% от зарплаты.