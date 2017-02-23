Латвийский Twitter: хватит праздновать день советской дедовщины (13)

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Общество | 23 февраля 2017 года, 20:21

Латвийский сегмент Twitter обсуждает День защитника отечества, который празднует во многих странах, в том числе – неофициально – и в Латвии.

Член правления Латвийского радио Улдис Лавринович призывает ничего сегодня не праздновать.

«Пожалуйста, минуточку внимания! Это никакой не мужской, ни армейский день. Спасибо», - пишет он.

Между тем, пользователь Дзинтарс собирается праздновать двойной праздник.

«Я сегодня в семейном кругу отмечу как мужской день, так и день армии», - пишет он.

О роли Советской армии в истории высказывается теле- и радиоэксперт Густавс Терзенс.

«Сегодня в благородной тишине вспоминаем всех униженных дедовщиной, сломанных нечеловеческой силой и превращенных в «настоящих мужчин»», - пишет он.

Об исторических событиях этого дня вспоминает парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«Сегодня в 1944 году советские силы выслали из страны фактически весь чеченский и ингушский народы. Вот такой вот «мужской день»», - пишет он.

Автор блога Cehs.lv Томс Лусис считает, что не надо напоминать о событиях 23 февраля.

«Если бы каждый год 23 февраля джедаи в Twitter не напоминали бы о том, что это не мужской и не армейский праздник, все давно бы уже о нем забыли», - пишет он.

Чиновник Марис Лусте не ждет поздравлений от женщин.

«Милые дамы, прекратите поддерживать мягкую оккупацию, поздравим мы вас с этим 8 марта! Такое унижение латышских мужчин этого не стоит», - пишет он.

Исследователь фольклора Мара Трейберга также не поддерживает праздник советского времени.

«Мужской день 19 ноября. Сегодня день советской армии, и вообще, наступил 2017 год, если вы не заметили», - пишет она.

В свою очередь писатель и эксперт по рекламе Петерис Пуритис поздравляет мужчин, которые не служили в Советской армии.

«Поздравляю всех мужчин, которых не надо поздравлять с днем советских убийц!», - пишет он.

Журналисту Илье Полякову такая позиция кажется лицемерной.

«Это кажется странно и двулично. Немецких легионеров вспоминаем, потому что они боролись, а советских – поносим», - пишет он.

«Опять этот день, когда не знаю, кто больше бесит», - пишет он.

Стоит отметить, что День защитника Отечества — праздник, официально отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. После провозглашения независимости Латвии этот день, как и другие советские праздники, перестал быть официальным праздничным днем.

День 23 февраля по-прежнему отмечают проживающие в Латвии участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие Вооруженных сил СССР, участники вооруженных конфликтов, выпускники советских высших военно-учебных заведений.

Так, в Даугавпилсе традиционно в этот день у мемориала в парке Дубровина собираются горожане, чтобы почтить память военных, погибших в боях за город.

В Риге 23 февраля возлагаются венки у памятника Освободителям Латвии в Пардаугаве.

Комментарии 13
леший39 минут назад
не совсем понимаю тех кто не служил в Советской Армии но плачет о "униженных дедовщиной"=== сынок!не выплёвывай соску!---- твоё место под юбкой у мамини----недомужики!!!
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андрюХА27 минут назад
Есть такая профессия — Родину защищать
Есть такая сущность- все время скулить и ныть о вековой боли..
Видимо у этих вечно скулящих 8 марта праздник..
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Dima Motorov27 минут назад
Как праздновали этот день так и будем и никто нам не указ.атем кто против те нацысты
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