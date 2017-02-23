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Латвийский сегмент Twitter обсуждает День защитника отечества, который празднует во многих странах, в том числе – неофициально – и в Латвии.

Член правления Латвийского радио Улдис Лавринович призывает ничего сегодня не праздновать.

«Пожалуйста, минуточку внимания! Это никакой не мужской, ни армейский день. Спасибо», - пишет он.

Lūdzu mirkli uzmanības!

Šī nav nedz vīriešu, nedz armijas diena.

Paldies! — Uldis Lavrinovičs (@Uldis_L) 23 февраля 2017 г.

Между тем, пользователь Дзинтарс собирается праздновать двойной праздник.

«Я сегодня в семейном кругу отмечу как мужской день, так и день армии», - пишет он.

@Uldis_L @normis es gan savā ģimenes lokā šo dienu nosvinēšu kā vīriešu un armijas dienu:) — Dzintars (@Dzindzis2) 23 февраля 2017 г.

О роли Советской армии в истории высказывается теле- и радиоэксперт Густавс Терзенс.

«Сегодня в благородной тишине вспоминаем всех униженных дедовщиной, сломанных нечеловеческой силой и превращенных в «настоящих мужчин»», - пишет он.

Šodien ar cēlu klusumu pieminam visus ģedovščinā pazemotos, necilvēcīgas varas sakropļotos un par "īstajiem vīriešiem" pataisītos cilvēkus. — Gustavs Terzens (@Terzens) 23 февраля 2017 г.

Об исторических событиях этого дня вспоминает парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«Сегодня в 1944 году советские силы выслали из страны фактически весь чеченский и ингушский народы. Вот такой вот «мужской день»», - пишет он.

Šodien 1944. gadā padomju vara no dzimtenes izsūtīja faktiski visu čečenu un ingušu tautu. Lūk, jums "vīriešu diena" https://t.co/xXUFcPG9uE pic.twitter.com/BQ0PG0ZJdP — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 23 февраля 2017 г.

Автор блога Cehs.lv Томс Лусис считает, что не надо напоминать о событиях 23 февраля.

«Если бы каждый год 23 февраля джедаи в Twitter не напоминали бы о том, что это не мужской и не армейский праздник, все давно бы уже о нем забыли», - пишет он.

Ja katru gadu 23. februārī džedaji tviterī neatgādinātu, ka šī nav nedz vīriešu, nedz armijas diena, visi šo datumu jau sen būtu aizmirsuši. — Toms Lūsis (@_affair) 23 февраля 2017 г.

Чиновник Марис Лусте не ждет поздравлений от женщин.

«Милые дамы, прекратите поддерживать мягкую оккупацию, поздравим мы вас с этим 8 марта! Такое унижение латышских мужчин этого не стоит», - пишет он.

Mīļās dāmas, beidziet atbalstīt lienošo okupāciju, nu apsveiksim jūs tajā 8.martā!:) Šī latviešu vīriešu pazemošana nav tā vērta! https://t.co/FOQdnwcpng — Māris Luste (@MLuste) 23 февраля 2017 г.

Исследователь фольклора Мара Трейберга также не поддерживает праздник советского времени.

«Мужской день 19 ноября. Сегодня день советской армии, и вообще, наступил 2017 год, если вы не заметили», - пишет она.

@PedPsihMak vīriešu diena ir 19.novembrī. šodien ir padomju armijas diena, un vispār pienācis 2017.gads, ja neesat pamanījuši — Māra Treiberga (@jenuufa) 23 февраля 2017 г.

В свою очередь писатель и эксперт по рекламе Петерис Пуритис поздравляет мужчин, которые не служили в Советской армии.

«Поздравляю всех мужчин, которых не надо поздравлять с днем советских убийц!», - пишет он.

Sveicu visus vīriešus, kas nav jāsveic padomju slepkavu dienā! — Pēteris Pūrītis (@peterispuritis) 22 февраля 2017 г.

Журналисту Илье Полякову такая позиция кажется лицемерной.

«Это кажется странно и двулично. Немецких легионеров вспоминаем, потому что они боролись, а советских – поносим», - пишет он.

@peterispuritis Šis gan šķiet dīvaini un divkosīgi. Vācu leģionārus pieminām, jo viņi bija spiesti karot, bat padumjos - zākājam. — Iļja Poļakovs (@Ilja_Polakovs) 23 февраля 2017 г.

«Опять этот день, когда не знаю, кто больше бесит», - пишет он.

Eh, šodien atkal tā diena, kad nezini, kuri vairāk besī - tie "pirmie" vai tie "otrie". — Māris בּן-Ūdris (@arlekiins) 23 февраля 2017 г.

Стоит отметить, что День защитника Отечества — праздник, официально отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. После провозглашения независимости Латвии этот день, как и другие советские праздники, перестал быть официальным праздничным днем.

День 23 февраля по-прежнему отмечают проживающие в Латвии участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие Вооруженных сил СССР, участники вооруженных конфликтов, выпускники советских высших военно-учебных заведений.

Так, в Даугавпилсе традиционно в этот день у мемориала в парке Дубровина собираются горожане, чтобы почтить память военных, погибших в боях за город.

В Риге 23 февраля возлагаются венки у памятника Освободителям Латвии в Пардаугаве.