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Министерство здравоохранения разработает план по ограничению алкоголизма, сообщила после заседания национального совета по ограничению алкоголизма руководитель отдела анализа рисков болезней зависимости Центра профилактики и контроля заболеваний Айя Пелне.

Она подчеркнула, что очень важным механизмом, как уменьшить потребление алкоголя, является повышение цен на него. Например, в настоящее время доступность алкоголя для 15-летних подростков снизилась на 14%, и это связано с подорожанием алкогольных напитков, более строгими мерами контроля, а также, возможно, с тем, что взрослые стали более сознательными и больше не покупают алкоголь школьникам.

Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Петерис Бауска сообщил, что в 2016 году полиция конфисковала 99 739,23 литра нелегального алкоголя, в основном неизвестного происхождения, и это немного меньше, чем в 2015 году. По словам Бауски, уменьшение может быть связано с тем, что люди чаще выбирают дешевое пиво вместо зелья, которым торгуют на так называемых точках.