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Россия готова финансировать программы управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии.

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Были поддержаны усилия УВКБ ООН по решению проблемы безгражданства. Российская сторона исходит из того, что проблематика ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии, должна оставаться приоритетом в повестке дня Управления. На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться УВКБ. Было заявлено о готовности продолжения финансирования соответствующих программ Управления", - отметили в дипведомстве.

Источник: ИТАР-ТАСС