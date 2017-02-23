Россия готова финансировать ликвидацию негражданства в Латвии (7)

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Общество | 23 февраля 2017 года, 21:28

Россия готова финансировать программы управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии.

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогами встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Были поддержаны усилия УВКБ ООН по решению проблемы безгражданства. Российская сторона исходит из того, что проблематика ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии, должна оставаться приоритетом в повестке дня Управления. На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться УВКБ. Было заявлено о готовности продолжения финансирования соответствующих программ Управления", - отметили в дипведомстве.

Источник: ИТАР-ТАСС

Комментарии 7
Крик1 час назад
Нееееет, надо не просто ликвидировать позорную планку "института безгражданства", но и заставить всех виновных понести посильную ношу лишения свободы, так как в результате этих действий, огромное кол-во людей было лишено жить полноценной жизнью, огромное кол-во людей игнорировались при приёме на работу, в начале 90-х не имели права оформлять себе Землю в собственность и огромное кол-во людей просто умерло под вопиющим геноцидом этой малой народности любителей дикарских взглядов.
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Aleksandr Morozov2 часа назад
Поздравляю с Днем Народной Воли, к выборам 2018 году в Латвии сформируется Народная Воля, партия "Честь служить Латвии" и партия "Согласие". Дадим решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытаются запугать всех, кто видеть Латвию свободной и демократической. Непростые испытания сейчас у всех национальностей народов Латвии. Многое предстоит сделать для будущего, развивать экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, создавать рабочие места. Уверен с народом Латвии, вместе удастся решить эти важные, масштабные задачи.
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Мария1 час назад
Много слов, но мало смысла. Ёжик в тумане! В этом тумане мы - русскоговорящие, бродим по окраинам бывшего СССР более четверти века. И никак не можем громко в один голос сказать - хватит делать из нас людей для битья!!! Ау-у-у, лидеры вы где? ? ?
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