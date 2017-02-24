Реорганизация и закрытие ждет еще восемь школ (5)

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Общество | 24 февраля 2017 года, 07:56

К следующему учебному году будут реорганизованы семь и закрыта по крайней мере одна школа, сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

Министерство в целом получило заявления от девяти самоуправлений с просьбой согласовать реорганизацию, закрытие или открытие 12 образовательных учреждений. В МОН пока согласованы не все решения самоуправлений.

Пока самые большие изменения ожидаются в Гулбенском крае, где планируется реорганизовать четыре учреждения образования - у трех школ изменится уровень образования, а еще две школы будут объединены в одну. Реорганизация предстоит также в Ливанском и Дурбском краях, а закрыта будет Озолайнская начальная школа в Баускском крае.

Решения о реорганизации, закрытии или учреждении школ принимают самоуправления, которые подают их на согласование в МОН. При рассмотрении заявлений учитывается целый ряд критериев - качество работы школы, успеваемость учащихся, доступность образования как можно ближе к месту жительства детей, вопросы финансирования и др. факторы.

Комментарии 5
Eugene1 час назад
Давай закроем все школы, у нас и не так мало дебилов , а будет еще больше классно же? накой нам образованный народ который выучится и уедет? пускай дегенераты растут ведь нам надо биомасса которая будет сидеть на кассах в Максиме и платить налоги.
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Erika Laitane1 час назад
ликвидировать министерство образования. ничего кроме как закрыть и сократить не могут придумать. ну так и начнем с них. вот это будет реальная экономия. только вред наносят. само повторное назначения Черного Карлиса на должность министра это реальный плевок в лицо жителей Латвии.
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Виталий Лысенко59 минут назад
vot urodi
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