Последствия Brexit: значительно меньше латвийцев уезжают в Великобританию (2)

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Общество | 24 февраля 2017 года, 07:48

Приток мигрантов в Великобританию упал до 273 тысяч человек, что стало самым низким уровнем за более чем два года. Об этом говорится в распространенном докладе Управления национальной статистики Соединенного Королевства.

Он охватывает период с сентября 2015 до сентября 2016 года, впервые включает в себя данные по миграции после референдума, состоявшегося в июне 2016 года. Тогда большинство британцев выступили за выход страны из состава ЕС, а необходимость введения более жесткого контроля над въезжающими в страну иностранцами стала одним из основных факторов, предопределивших итоги плебисцита.

Показатель чистой миграции (разница между прибывшими и уехавшими) уменьшился на 49 тысяч человек. С сентября по сентябрь в Соединенное Королевство въехали 596 тысяч человек, а 323 тысяч - покинули ее.

Среди тех, кто активнее стал уезжать из Великобритании на родину, числятся граждане восьми стран ЕС - Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении. До 74 тысяч человек подскочило число граждан Болгарии и Румынии, решивших перебраться в Великобританию.

Эксперты статистического ведомства предпочитают не делать никаких выводов на основании новых данных, говоря о том, что пока сложно сказать, как результаты референдума повлияли на решимость проживающих в Великобритании иностранцев остаться в стране или покинуть ее.

"Хотя мы заметили падение показателей чистой миграции из восьми стран ЕС, показатели иммиграции из Румынии и Болгарии продолжили расти, поэтому слишком рано говорить, какое влияние итоги референдума оказали на уровень долгосрочной международной миграции", - заявила представитель Управления национальной статистки Никола Уайт.

Комментарии 2
Alex1 час назад
Последствия выхода ...британские учёные выяснили...может всё проще ?Основные молодые,энергичные,некомплексованные,продвинутые давно там ?Остались в латвиях-болгариях так сказать "второй сорт" ?И потому цифры отъезда падают?А не потому что ангичане наступили на грабли и лупят себе по башке ?
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Крик2 часа назад
Все просто не могут и не все хотят переехать в страну, где ваших детей, из вашей же семьи, могут забрать совершенно посторонние люди, без вашего не согласия и мативация будет совершенно простая "на их взгляд вы плохо воспитываете их". И эти дикари имеют ещё и "корону" в стране.
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